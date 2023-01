Spagna: i popolari martedì si asterranno al voto sul nuovo decreto anticrisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo si asterrà durante il voto previsto martedì prossimo al nuovo decreto relativo alle misure anticrisi per la situazione causata dalla guerra in Ucraina presentato dal governo. Con questa mossa, si legge sul quotidiano “El Pais”, il principale partito di opposizione cercherà di dimostrare il profilo istituzionale de suo il leader, Alberto Núnez Feijóo. L’astensione, infatti, non bloccherà l’approvazione del decreto e allontanerà Feijoo da Vox, formazione politica di estrema destra, che in questi giorni sta conducendo delle manifestazioni di piazza contro le misure del governo. Feijóo ha persino dato istruzioni alla sua squadra di ammorbidire alcune delle condizioni poste per sostenere il decreto con l’intento di privilegiare il raggiungimento di un accordo con il governo. Questa misura, oltre a consentirgli di prendere le distanze da Vox, sembra un tentativo di ottenere consensi in quelle fasce di elettorato spagnolo che alle ultime elezioni hanno sostenuto il Partito socialista di Pedro Sanchez. (Spm)