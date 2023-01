Russia-Ucraina: Mosca, non stiamo ritardando ispezioni navi coinvolte in accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia nega le accuse secondo cui avrebbe prolungato intenzionalmente le ispezioni delle navi nell'ambito dell'accordo sul grano del Mar Nero mediato dalle Nazioni Unite. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che l'Ucraina ha compilato gli elenchi per le ispezioni e il transito delle navi. "Non possiamo confermare le informazioni del comunicato stampa delle Nazioni Unite sulle oltre cento navi coinvolte nell'iniziativa e che si trovano nelle acque territoriali della Turchia e sul tempo medio di attesa di 21 giorni. Al momento, ci sono 64 navi nei porti ucraini e nelle zone di ispezione. I rappresentanti ucraini compilano gli elenchi per le loro ispezioni e il transito. I rappresentanti russi non hanno nulla a che fare con questo", ha riferito il ministero in una nota. (segue) (Rum)