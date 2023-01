Roma: assessora Lavori pubblici, 3,5 milioni per nuova rete idrica e fognaria a Finocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "stiamo avviando i lavori per la costruzione della rete idrica e fognaria a Finocchio, nella periferia a est della Capitale". Lo ha annunciato ieri pomeriggio l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, in occasione dell'assemblea pubblica promossa dai cittadini del quartiere che si è svolta presso il casale Le Giuggiole, a cui ha partecipato anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Lo comunica Segnalini in una nota. "Dopo anni di attesa - ha proseguito - a quest'area del Municipio Roma VI verranno assicurate acqua diretta e fognature adeguate alle esigenze dei residenti. Abbiamo a disposizione 3,5 milioni di euro per dare a tutti un servizio essenziale e necessario che non poteva più essere rimandato". (segue) (Com)