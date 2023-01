Roma: assessora Lavori pubblici, 3,5 milioni per nuova rete idrica e fognaria a Finocchio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente sarà realizzata un'opera fondamentale e attesa da tempo", ha sottolineato Celli. "Restituiamo dignità e il diritto di godere dei diritti essenziali ai cittadini. Si tratta di un risultato raggiunto insieme. Proprio il rapporto creato con i residenti, ci ha spinto a riprendere un percorso che sembrava ormai fermo. Con la nostra amministrazione, quindi, siamo riusciti ad accelerare l'iter grazie all'intervento diretto dell'assessora Ornella Segnalini e alla collaborazione di Acea. Per me, è una soddisfazione immensa che condivido con il consigliere del Municipio Roma VI, Flavio Mancini, con cui da tanti anni ho lottato su questo tema, una priorità per il territorio". (segue) (Com)