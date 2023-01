Roma: assessora Lavori pubblici, 3,5 milioni per nuova rete idrica e fognaria a Finocchio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento prevede il completamento della rete fognaria dell'area, per allacciare alla fognatura esistente alcune strade rimaste escluse dai precedenti interventi: otre 2,5 chilometri di condotte nuove. L'opera interessa via del Ponte di Pantano, via Fontana Rotta che recapitano al depuratore Finocchio, e via Fontana Candida che recapita al depuratore Roma Est. Per quanto riguarda la parte idrica, l'intervento prevede il completamento della rete con i relativi allacci che contempla oltre 1,3 chilometri di tracciato idrico nuovo. I lavori saranno eseguiti da Acea e inizieranno nel mese di marzo. (Com)