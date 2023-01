Maltempo: Coldiretti, 40 mila interventi per alberi pericolanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I mesi più pericolosi per la caduta degli alberi – spiega Coldiretti – sono nell'ordine luglio, agosto e al terzo posto proprio gennaio. Milano, Monza, Ancona, Trieste e Napoli sono le province italiane che in un anno, secondo il rapporto 2022 dei vigili del fuoco, hanno registrato la maggiore incidenza di interventi per alberi pericolanti fra 5 e 10 ogni dieci chilometri quadrati. In seconda fascia – riferisce Coldiretti – troviamo, fra gli altri, territori come le province di Roma, Latina Perugia, Venezia, Pistoia, Ravenna, Vivo Valentia e Livorno che hanno registrato da 3 a 5 interventi ogni dieci chilometri quadrati di territorio. "Sul problema degli alberi pericolanti e del verde pubblico in genere occorre intervenire con una gestione professionale che preveda il ricorso alla figura del manutentore con idonea qualifica, anche attraverso la rivalutazione del ruolo degli agricoltori così come previsto dalla legge di orientamento che consente ai Comuni di delegare la manutenzione agli imprenditori agricoli ed evitare così una gestione improvvisata che mette in pericolo i cittadini" afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che per questo "è necessario coinvolgere a tutti i livelli le 27 mila aziende florovivaistiche italiane che con 100 mila addetti già operano da nord a sud della Penisola per un fatturato di 2,7 miliardi". Anche perché – evidenzia Coldiretti - grazie ai fondi del Pnrr sono in arrivo in Italia 6,6 milioni di nuove piante per creare corridoi verdi fra città e campagne, mitigare le isole di calore in estate, rafforzare il terreno contro le bombe d'acqua e ripulire l'aria inquinata dallo smog. Un obiettivo importante che potrà essere raggiunto – afferma Coldiretti - solo sostenendo il settore florovivaistico nazionale fortemente colpito dai rincari energetici con i vivai che devono affrontare spese raddoppiate (+95 per cento). (Rin)