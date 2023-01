Ucraina: Medvedev, vinceremo questa nuova "guerra patriottica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev ha definito il conflitto tra Russia, Ucraina e Occidente una "nuova guerra patriottica" che Mosca vincerà come nel 1812 e nel 1945. L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nei giorni scorsi ha definito la Russia abituata a combattere sino alla fine e ha chiesto di armare l'Ucraina. "Ben fatto, dopotutto, da questo Borrell. Ha ricordato che il nostro Paese ha sconfitto Napoleone e Hitler. Noto che lui stesso ha tracciato un'analogia. Di conseguenza, i nazisti ucraini e l'Europa occidentale sono gli eredi diretti di coloro che hanno combattuto con la Russia. E la guerra, quindi, contro di loro è una nuova guerra patriottica. E la vittoria sarà nostra. Come nel 1812 e nel 1945", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. (Rum)