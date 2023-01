Appalti: Berlusconi, con nuovo codice tempi accorciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza opere pubbliche non ci può essere sviluppo, l'Italia non potrebbe reggere la concorrenza degli altri paesi e delle economie più avanzate. Ecco perché, come avevamo promesso, tra i primi atti di questo governo, è stato scritto un nuovo Codice degli appalti. Con il nuovo testo - secondo le nostre previsioni - più dell'80 per cento degli appalti oggi in essere avrebbe potuto essere più veloce". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video postato sui canali social. "I pareri delle autorità competenti che dovevano arrivare entro 45 giorni da oggi in avanti devono arrivare ai richiedenti entro 30 giorni, quelli che avevano come limite due mesi dovranno essere resi e chiusi entro 45 giorni. Abbiamo accorciato i tempi di un quarto", ha spiegato. "E anche le necessarie verifiche preventive per le aree di interesse archeologico non allungheranno più i tempi di realizzazione delle opere", ha aggiunto Berlusconi.(Rin)