Afghanistan: dalle Nazioni Unite appello ad abolire le restrizioni per le donne del Paese

- Una delegazione delle Nazioni Unite ha chiesto ai talebani di “mettere al primo posto il bene del Paese e di porre fine alle recenti politiche nei confronti di donne e ragazze, relegandole nelle proprie abitazioni e violandone i diritti umani fondamentali”. È quanto emerso a seguito di una missione conoscitiva di quattro giorni in Afghanistan svolta da una delegazione composta dalla vice segretaria generale dell’Onu, Amina Mohammed, dalla direttrice esecutiva di UN Women, Sima Bahous, e dall'assistente del segretario generale per le operazioni politiche, di pace e di pace delle Nazioni Unite, Khaled Khiari, durante la quale hanno "sottolineato la solidarietà delle Nazioni Unite con il popolo afghano", secondo un comunicato stampa rilasciato ieri. In particolare, durante gli incontri con le autorità de facto nella capitale Kabul e nella città meridionale di Kandahar, “la delegazione ha lanciato un allarme per il recente decreto che vieta alle donne di lavorare per organizzazioni non governative nazionali e internazionali, una mossa che mina il lavoro di numerose organizzazioni che aiutano milioni di afgani vulnerabili”. (segue) (Res)