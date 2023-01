Afghanistan: dalle Nazioni Unite appello ad abolire le restrizioni per le donne del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mio messaggio è stato molto chiaro”, ha detto il vice capo delle Nazioni Unite. “Pur riconoscendo le importanti esenzioni fatte, queste restrizioni presentano alle donne e alle ragazze afgane un futuro che le relega nelle proprie case, violando i loro diritti e privando le comunità di servizi”. “La nostra ambizione collettiva è di un Afghanistan prospero, in pace con sé stesso e con i suoi vicini, e sulla strada verso uno sviluppo sostenibile. Ma in questo momento, l'Afghanistan si sta isolando, nel mezzo di una terribile crisi umanitaria, ed è una delle nazioni più vulnerabili al mondo al cambiamento climatico", ha continuato, aggiungendo: "Dobbiamo fare tutto il possibile per colmare questo divario". Nell'ultimo anno, i talebani hanno vietato l'istruzione universitaria per le donne e hanno vietato alle lavoratrici di operare all’interno delle organizzazioni non governative. Una nuova legge dei talebani ha vietato di recente a medici uomini di curare le pazienti donne, obbligando tutti gli ospedali a rispettare tale norma. Inoltre, alle donne è stato chiesto di smettere di frequentare parchi, palestre e bagni pubblici, in linea con l'interpretazione delle autorità della legge islamica. (Res)