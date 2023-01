Governo: Berlusconi, siamo all'inizio ma già impresso una svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Aiuteremo le amministrazioni e lo Stato a realizzare opere a favore dei cittadini e delle piccole comunità locali e aiuteremo le piccole e medie imprese a lavorare meglio e di più. Siamo solo all'inizio di questo governo, ma abbiamo già impresso una svolta". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video postato sui canali social. "Siamo già al lavoro, lo sto facendo io personalmente, per scrivere una legge che semplifichi ulteriormente la concessione di permessi per costruire o per aprire una attività", ha spiegato il Cavaliere.(Rin)