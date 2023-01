Lazio 2023: D'Amato, elettori M5s usino voto disgiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento del voto disgiunto "è quello che mi auguro usino gli elettori del Movimento 5 stelle nel Lazio". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite a "Coffee Break" su La7. "Abbiamo un programma riformista, progressista, basato su occupazione e sviluppo, la rottura con il M5s non è dipesa da me, ora siamo in competizione e sarà una competizione leale'' ha concluso D'Amato. (Rer)