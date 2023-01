Russia: ministero Esteri, risponderemo a congelamento conti di "Rt France"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia adotterà misure di ritorsione contro i media francesi, dopo che i conti bancari di "Rt France", la filiale francese dell'emittente russo "Rt" sono stati congelati. "Il congelamento degli account di 'Rt France' porterà a misure di ritorsione contro i media francesi in Russia. Saranno tali da essere ricordate se le autorità francesi non smetteranno di terrorizzare i giornalisti russi", si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. (Rum)