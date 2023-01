Lazio: Mit accelera su commissario Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti accelera sulla Roma/Latina, proponendo un’intesa con la Regione Lazio finalizzata a individuare un commissario ad hoc. L’obiettivo - si legge in una nota del Mit - è tagliare la burocrazia e velocizzare gli interventi, come da filosofia del vicepremier e ministro Matteo Salvini, ascoltando le esigenze degli enti locali.(Rin)