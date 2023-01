Algeria-Italia: al via domani la visita di Meloni ad Algeri, sul tavolo il dossier energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio risulta essere di particolare rilevanza nella definizione dei parametri del partenariato tra i due Paesi non solo nel settore del gas, ma anche in materia di rinnovabili, industria automobilistica, cooperazione militare, agricoltura, costruzioni e lavori pubblici. Secondo quanto si apprende, durante la missione del presidente del Consiglio saranno firmati una serie di accordi, fra cui alcune nuove intese private. In base a quanto riferito a “Nova” da fonti algerine, la compagnia energetica Sonatrach ed Eni dovrebbero firmare due contratti operativi. La missione di Meloni mira a confermare la prospettiva dell’Italia quale snodo energetico non solo del gas, ma in futuro anche per l’idrogeno verde del Mediterraneo, ponendosi quale ponte fra Africa e Europa. (segue) (Ala)