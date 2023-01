Algeria-Italia: al via domani la visita di Meloni ad Algeri, sul tavolo il dossier energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria, che nel 2022 ha scavalcato la Russia come primo fornitore di gas naturale dell’Italia, è il fulcro del “Piano Mattei” per l’Africa annunciato da Meloni durante il suo discorso di insediamento di fine ottobre alla Camera dei deputati. Un concetto ribadito anche il 3 dicembre alla conferenza Med Dialogues di Roma. “Serve un Piano Mattei per l’Africa, con una postura non predatoria ma collaborativa”, aveva detto Meloni. Gli elementi che legano l’Italia e l’Algeria sono molteplici. Tra questi, la figura di Enrico Mattei, “amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell’indipendenza del popolo algerino e del completamento della sua sovranità”, come reca l’iscrizione della stele commemorativa in lingua araba e in italiano del Giardino Mattei. In Algeria, ad Enrico Mattei è largamente riconosciuto un altissimo ruolo di sostegno, amicizia e vicinanza durante gli anni della guerra di liberazione nazionale (1954-1962). Infatti, Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petroliera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese. L’intitolazione di un luogo pubblico di Algeri a Mattei – una prima in assoluto nel Paese – sancisce l’istituzione di un prestigioso luogo intitolato a un italiano e all’italianità nel cuore della capitale. (segue) (Ala)