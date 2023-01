Algeria-Italia: al via domani la visita di Meloni ad Algeri, sul tavolo il dossier energetico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore energetico è quello che detta la linea nei rapporti tra Italia e Algeria, tuttavia, il Paese nordafricano vanta altre opportunità per l'economia italiana. Il know-how italiano nella cantieristica navale, sia civile che soprattutto militare, nell’agroalimentare, sia nelle materie prime che nell’industria della trasformazione, ma anche nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentano solo alcuni esempi di potenzialità inespresse nelle relazioni economiche tra i due Paesi. Senza dimenticare anche startup, le microimprese e l’innovazione come possibile strumento per prevenire la fuga dei talenti, accelerare lo sviluppo economico e affrontare alla radice i flussi migratori illegali dall’Africa verso l’Europa. “L’Algeria, come molti altri Paesi in via di sviluppo, soffre della cosiddetta fuga dei cervelli. La prevenzione di questo fenomeno difficile da affrontare. Molti parlano di sviluppo sostenibile per mantenere i talenti all’interno del Paese. Quello che facciamo ogni giorno è aiutare i nostri talenti ad avere successo in Algeria. Coltivare i talenti è molto importante. Non c’è sviluppo senza talenti. Speriamo che, con l’aiuto dell’Italia in questo specifico ambito, potremo accelerare lo sviluppo e avere un impatto positivo sulle migrazioni”, aveva detto ad “Agenzia Nova” il ministro dell’Economia della conoscenza, delle startup e delle microimprese dell’Algeria, Yacine El Mahdi Oualid, a margine della conferenza Med Dialogues. (segue) (Ala)