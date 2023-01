Algeria-Italia: al via domani la visita di Meloni ad Algeri, sul tavolo il dossier energetico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello commerciale, nel 2021 il valore dell'interscambio Italia-Algeria è stato pari a 7,33 miliardi di euro, di cui 5,57 miliardi di importazioni italiane e 1,76 miliardi di esportazioni. Da gennaio a settembre 2022 le importazioni sono ammontate a 12,2 miliardi, in aumento rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Per l’export, la cifra è passata da 1,2 miliardi di gennaio-settembre 2021 a 1,6 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni di Roma sono costituite in buona parte da gas, mentre l'Italia esporta principalmente macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e siderurgici. Accanto al settore degli idrocarburi, l’Algeria offre opportunità di investimento anche in materia di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, nel settore farmaceutico, nella meccanica, nell’agroindustria, nel turismo e le start-up. Oltre ad avviare un processo di diversificazione economica, Algeri ha adottato, lo scorso anno, una nuova legge degli investimenti che, come fatto notare dallo stesso Tebboune, mira ad aprire opportunità economiche agli investitori locali e stranieri. Tra le disposizioni spicca lo sviluppo dell'Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti, che avrà il ruolo di promotore e facilitatore, mentre uno dei punti di forza è costituito dalla “estensione del periodo di garanzia” per le somme investite dagli investitori stranieri nel Paese. La legge prevede l'imposizione di severe sanzioni contro chiunque interferisca con le operazioni di investimento, a prescindere dalla posizione e dalla natura della propria responsabilità. Si è inoltre deciso di creare uno sportello unico di competenza nazionale, orientato ai grandi progetti e agli investimenti esteri. (segue) (Ala)