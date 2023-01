Algeria-Italia: al via domani la visita di Meloni ad Algeri, sul tavolo il dossier energetico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è da tempo presente in Algeria con grandi gruppi imprenditoriali. Nell’ottobre 2022, il marchio Fiat del gruppo Stellantis è sbarcato nel mercato algerino con un accordo quadro per la produzione di 90 mila veicoli all’anno a Orano, la seconda città nel Paese nordafricano. Fonti algerine hanno spiegato a “Nova” che l’intesa prevede che una “percentuale rilevante” dei veicoli Fiat sia assemblata con componenti locali. L’obiettivo del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, è quello di portare nel mercato algerino auto tecnologicamente avanzate, sicure, ecologiche e abbordabili dal punto di vista economico. "Ciò favorirà l'ingresso nel mercato algerino di altre aziende italiane specializzate nel settore della componentistica per autoveicoli nell'ambito della subfornitura", ha affermato l'analista economico algerino Mohamed Tarar. L’Italia sarà presente con i propri padiglioni alle due più importanti fiere organizzare in Algeria: il Salone internazionale dell'edilizia, dei materiali per l'edilizia e dei lavori pubblici (Batimec), considerato l'evento fieristico più rappresentativo del Continente africano per quanto riguarda il settore; Djazagro, annuale esposizione dedicata ai prodotti alimentari. (Ala)