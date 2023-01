Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Sportivi, attori e volti noti della televisione scenderanno in campo in favore di Sos Villaggi dei Bambini, Organizzazione che in Italia promuove i diritti e si prende cura di bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.A partecipare, fra gli altri: Andrea Lo Cicero, Federico Moccia, Nathalie Caldonazzo, Primo Reggiani, Elisabetta Pellini, Daniela Poggi.Roma, Padel Vip Celebrities, via Cornelia, 493 (ore 10)- Inaugurazione dell'Emporio solidale "Nonna Roma social market". Tra i presenti Francesca Del Bello, presidente Municipio Roma II, Gianluca Bogino, assessore Politiche Sociali Municipio Roma II, Barbara Funari, assessora Politiche sociali del Comune di Roma, Mario Ferraioli, fratello di Antonio Esposito Ferraioli.Roma, via degli Equi 18\a (ore 10.30) (segue) (Rer)