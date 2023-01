Slovacchia: oggi il referendum sulle elezioni anticipate voluto dall’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Slovacchia un referendum sul tema di elezioni anticipate. La consultazione, promossa dal partito di opposizione Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), chiederà agli elettori slovacchi di votare su una riforma della Costituzione per ammettere lo scioglimento anticipato del Consiglio nazionale – il Parlamento monocamerale di Bratislava – tramite referendum o con un voto a maggioranza del Parlamento medesimo. Smer voleva inizialmente sottoporre all’elettorato anche un secondo quesito, ossia se gli slovacchi desiderino che il governo dia immediate dimissioni. Il quesito è stato tuttavia bocciato dalla Corte costituzionale. I referendum in Slovacchia sono uno strumento di democrazia diretta che finora ha avuto uno scarso successo. L’unico che ha superato il quorum è quello del 2003, con cui è stata sondata la volontà di aderire all’Unione europea. E’ molto probabile che anche il referendum odierno non superi il quorum del 50 per cento più uno. (segue) (Vap)