Slovacchia: oggi il referendum sulle elezioni anticipate voluto dall’opposizione (2)

- Al di là del risultato dell’appuntamento referendario, esso comunque avrà un impatto limitato sulla vita del governo di Bratislava, che è stato nel frattempo già sfiduciato in Parlamento a metà dicembre. A nulla è valso il tentativo del premier, Eduard Heger, di raccogliere l’assenso di 76 deputati per la formazione di una nuova maggioranza e risolvere così la crisi. L’ex membro della coalizione di maggioranza, Libertà e solidarietà (Sas), che ha lasciato l’esecutivo a inizio settembre, si è infatti ritirato dalle trattative. Il capo del governo ha ammesso che ora l’unica soluzione alla crisi sono elezioni anticipate. La loro collocazione temporale resta da discutere: Heger ha identificato settembre come il periodo più realistico per il voto. L’alleato di governo Siamo una famiglia (Sme Rodina) è disposto a sostenere elezioni a settembre ma preferisce giugno. Anche la presidente slovacca, Zuzana Caputova, predilige una collocazione di nuove elezioni entro la metà del 2023. Malgrado ciò, ha recentemente dichiarato di poter ammettere un voto a settembre. (Vap)