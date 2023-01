Ucraina: Estonia, Lettonia e Lituania chiedono a Germania di inviare subito Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania, rispettivamente Urmas Reinsalu, Edgar Rinkevics e Gabrielus Landsbergis, hanno rivolto un appello congiunto alla Germania sulle forniture di carri armati Leopard 2 all’Ucraina. In tre tweet identici i capi delle diplomazie dei Paesi baltici hanno “invitato la Germania a fornire ora carri armati Leopard all'Ucraina. Ciò è necessario per fermare l'aggressione russa, aiutare l'Ucraina e ripristinare rapidamente la pace in Europa. La Germania, in quanto prima potenza europea, ha una responsabilità speciale in questo senso”.(Sts)