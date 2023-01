Medio Oriente: palestinese ucciso dopo tentato accoltellamento in Cisgiordania settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo palestinese di 42 anni, Tariq Odeh Youssef Maali, è stato ucciso, questa mattina, dopo quello che è stato definito da Israele un tentato accoltellamento presso un insediamento nella Cisgiordania settentrionale. Secondo quanto riferito da “The Times of Israel”, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che l'uomo palestinese, dopo essere entrato in auto nell’avamposto di Sde Ephraim, nei pressi di Kafr Ni'ma, cittadina palestinese situata tra Ramallah e il governatorato di Al Bireh, ha cercato di accoltellare un israeliano. L’aggressore è stato successivamente ucciso. In particolare, i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato il presunto aggressore palestinese mentre correva dietro a un uomo israeliano, il quale si è voltato e gli ha sparato uccidendolo. Ad aver identificato la vittima è stato il ministero della Salute palestinese, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Wafa”. Come spiega “The Times of Israel”, l'avamposto di Sde Ephraim è stato "stabilito illegalmente" su una collina che faceva parte del vicino villaggio palestinese di Ras Karkar, noto anche come Risan. Anche in passato gli israeliani si sono più volte scontrati con i palestinesi locali.(Res)