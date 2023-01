Roma: picchiato e derubato al Colosseo da venditore abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo ha colpito con un pugno mentre tirava fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro per pagare un braccialetto al Colosseo. Un turista cinese di 26 anni è stato picchiato e derubato da un venditore abusivo nella Capitale, dopo essere stato avvicinato dall'aggressore, un senegalese di 34 anni. Al turista era stata chiesta un'offerta per l'acquisto di un braccialetto, nella piazza antistante il Colosseo. Una volta provato a contrattare con 5 pounds, il 26enne ha tirato fuori dalla tasca una banconota da 50 euro, pensando gli sarebbe stato restituito il resto. Il 34enne, invece, lo ha colpito con un pugno, gli ha strappato la banconota dalle mani e si è dato alla fuga. Fuggito l'aggressore il giovane turista si è rivolto alle forze di polizia, che hanno rintracciato il truffatore e lo hanno arrestato per rapina. Il 34 enne è stato condannato a un anno e sei mesi, e a una multa di 200 euro. (Rer)