Cambogia: ministro Esteri Prak Sokhonn in visita in Giappone da oggi al 24 gennaio

- Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, sarà in visita di lavoro in Giappone da oggi al 24 gennaio, su invito dell’omologo giapponese, Hayashi Yoshimasa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. I due ministeri, si legge nella nota, si confronteranno sulla cooperazione bilaterale e multilaterale. Inoltre, Prak incontrerà esponenti della Lega parlamentare di amicizia Giappone-Cambogia (Jcfpl) e dell’Associazione Giappone-Cambogia (Jca). Il rappresentante del governo di Phnom Penh sarà ospite di un ricevimento all’ambasciata cambogiana a Tokyo per celebrare i 70 di rapporti diplomatici tra i due Paesi. (Fim)