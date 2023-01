Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà in Egitto a partire da questa sera per incontrare l’omologo Sameh Shoukry. Al centro dell’agenda dei colloqui, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, vi saranno argomenti relativi alla cooperazione sulle tematiche migratorie, le sfide regionali, tra cui la Libia, il processo di pace in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, con i risvolti sulla sicurezza alimentare. Inoltre, durante la visita al Cairo, il ministro Tajani parlerà con i suoi interlocutori della cooperazione bilaterale a livello generale e nel settore energetico. Prosegue, quindi, in Egitto la serie di visite che il titolare della Farnesina ha intrapreso la scorsa settimana in Turchia, e poi in Tunisia, per affrontare il tema della migrazione irregolare e anche per giungere alla stabilità della Libia. La missione in Egitto del responsabile della Farnesina giunge dopo il viaggio in Italia del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nell'ambito della sua partecipazione al Med Dialogues organizzati a Roma dal primo al 3 dicembre scorso. Il viaggio di Tajani avviene inoltre a poco più di tre mesi mesi dall'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a margine della Cop27 di Sharm el Sheikh, che aveva visto al centro del colloquio il caso Regeni, la crisi in Libia, la lotta contro alle migrazioni irregolari, il rispetto dei diritti umani, approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e sicurezza nel Mediterraneo. (segue) (Res)