Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano sta lavorando a un patto con i Paesi d’origine e con gli Stati più importanti attraverso i quali passano i flussi migratori e anche per stabilizzare la Libia, ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Tajani tornando da Ankara lo scorso 13 gennaio. “Egitto e Turchia sono due grandi Paesi che hanno un’influenza in Libia e sono Paesi di transito, e hanno poi problemi di immigrazione e bisogna trovare una soluzione comune”, ha affermato. La strategia italiana consiste nel “coinvolgere i Paesi che sono determinanti per la lotta all’immigrazione illegale”. Ad Ankara “abbiamo avuto una risposta positiva dalla Turchia”, ha concluso. In questo contesto, dove la stabilità della Libia appare interconnessa con il fenomeno migratorio irregolare, sembra fondamentale un ruolo di Egitto e Turchia, che appoggiano rispettivamente le autorità della Cirenaica e della Tripolitania. Avere l’impegno del Cairo e di Ankara “per stabilizzare la Libia e favorire le elezioni diventa fondamentale”, ha affermato Tajani. (segue) (Res)