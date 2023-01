Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista rilasciata ieri a "Rainews", il ministro Tajani ha dichiarato: “Dobbiamo fare in modo che si arrivi a una soluzione elettorale in Libia, ma ciò si può fare con un accordo fra le parti in causa: Egitto e Turchia sono parti in causa, come l’Italia. Se risolviamo il problema Libia risolviamo il problema immigrazione illegale e quello energetico”. Alla vigilia del suo viaggio al Cairo, il titolare della Farnesina è intervenuto sull’omicidio di Giulio Regeni, avvenuto proprio in Egitto nel 2016. Al riguardo, il ministro ha affermato: “Quello che è successo a Giulio Regeni è un fatto gravissimo e lo abbiamo sempre ricordato alle autorità egiziane”, ma è necessario mantenere aperte le relazioni per la stabilità del Mediterraneo. “Vogliamo che si puniscano i colpevoli”, ha detto Tajani e vogliamo anche una soluzione “al caso Zaki”, lo studente egiziano dell’Università di Bologna tuttora sotto processo dalle autorità giudiziarie locali. “Continueremo a insistere su queste questioni, ma allo stesso tempo dobbiamo avere relazioni diplomatiche con un Paese così importante per la stabilità dell’intera area”, ha detto Tajani. L’incontro fra Tajani e l’omologo Shoukry è previsto domenica 22 gennaio al Cairo, dove è prevista una conferenza stampa congiunta. Nel corso della visita è previsto anche un incontro con la comunità imprenditoriale italiana. (segue) (Res)