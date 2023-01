Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-ottobre 2022, l’Italia è stata il terzo mercato di destinazione dell’export del Paese Egitto, con una quota di mercato del 6,6 per cento secondo i dati più recenti disponibili sul sito internet Infomercati esteri. Nei primi dieci mesi del 2022, l’Italia è stata il decimo fornitore del Paese delle piramidi, con una quota del 3,4 per cento. Secondo i dati, da gennaio a ottobre 2022 l’interscambio è stato di 5,03 miliardi di euro (+7,6 per cento rispetto al periodo analogo del 2021), con un saldo a favore dell’Italia. In particolare, le esportazioni dell’Italia hanno avuto un valore complessivo di 2,75 miliardi di euro (- 9,1 per cento rispetto a gennaio-ottobre 2021), mentre le importazioni hanno registrato un valore di 2,28 miliardi di euro (+38,1 per cento rispetto ai primi dieci mesi del 2021). In cima alle esportazioni dell’Italia verso l’Egitto vi sono macchinari e apparecchi (23,6 per cento del totale), coke e prodotti petroliferi raffinati (18,8 per cento), sostanze e prodotti chimici (10,6 per cento). Nel periodo gennaio-ottobre 2022, l’Egitto ha esportato in Italia sostanze e prodotti chimici (26,8 per cento), metalli di base e prodotti in metallo (21,3 per cento), prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (16,5 per cento). (segue) (Res)