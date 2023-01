Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vanta una vasta presenza di imprese in Egitto. In primis, si segnala Eni che nel 2015 ha effettuato la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, ovvero il giacimento di Zohr, all'interno della concessione Shorouk, a circa 190 chilometri a nord della città di Port Said. Il 13 aprile scorso Eni ed Egas hanno firmato un accordo quadro per massimizzare la produzione di gas e le esportazioni di Gnl e il 25 agosto il Governo ha assegnato in prima approvazione a Egas ed Eni l’area di ricerca offshore di idrocarburi el Arish. Di recente, a inizio gennaio, Eni ha annunciato una nuova importante scoperta di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione “Nargis Offshore Area”, nel Mar Mediterraneo orientale, al largo dell'Egitto. Il pozzo Nargis-1, perforato in 309 m d'acqua dalla nave di perforazione Stena Forth, ha incontrato circa 61 m di arenarie del Miocene e dell'Oligocene contenenti gas. La scoperta potrà essere sviluppata sfruttando la vicinanza alle infrastrutture Eni esistenti. (segue) (Res)