Italia-Egitto: atteso oggi Tajani al Cairo, focus su contrasto a migrazione irregolare e Libia (6)

- Nargis-1 conferma l’efficacia della strategia di Eni con focus sull’offshore egiziano, che la società svilupperà ulteriormente grazie alla recente aggiudicazione dei blocchi esplorativi North Rafah, North El Fayrouz, North East El Arish, Tiba e Bellatrix-Seti East. La concessione “Nargis Offshore Area” ha un’estensione di circa 445.000 acri (1.800 chilometri quadrati). Chevron Holdings C Pte. Ltd. è l'operatore con una quota del 45 per cento, mentre Ieoc Production Bv, consociata interamente controllata da Eni, detiene una quota del 45 per cento e Tharwa Petroleum Company Sae detiene una quota del 10 per cento. Eni è presente in Egitto dal 1954, dove opera attraverso la controllata Ieoc. La società è attualmente il principale produttore del Paese con una produzione di idrocarburi di circa 350.000 barili di olio equivalente al giorno. Tra gli altri investitori presenti in Egitto, secondo quanto emerge dal portale Infomercati esteri, ci sono: Banca Intesa Sanpaolo (fra i primi investitori italiani in Egitto, ha acquisito nel dicembre 2006, per 1,6 miliardi di Euro, l'80 per cento del capitale della Bank of Alexandria); Maire Tecnimont; Ansaldo Energia; Ac Boilers; Danieli (acciaierie); Cotonificio Albini e Filmar (produzione di filati e tessuti); Ita Airways, Leonardo e Saipem. (Res)