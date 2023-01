Indonesia-Italia: al via la seconda edizione del Festival del film italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della seconda edizione del Festival del film italiano in Indonesia, in programma da oggi al 29 gennaio, l’ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura di Giacarta, in collaborazione con Cinecittà, presentano una selezione di otto film italiani di qualità prodotti tra il 2021 e 2022 e premiati nei più importanti festival e rassegne nazionali e internazionali. Lo riferisce una nota della Farnesina. Rispetto alla precedente edizione, quest’anno il pubblico potrà vedere i film in presenza con proiezioni presso il Cgv Grand Indonesia, l’Istituto italiano di cultura di Giacarta e l’Institut français d’Indonesie di Yogyakarta. Con le pellicole selezionate si intende raccontare l’Italia contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature. Questi i film che saranno proiettati al Festival: “Nostalgia” di Mario Martone; “Leonara addio” di Paolo Taviani; “Il Colibrì” di Francesca Archibugi; “Californie” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman; “Piccolo corpo” di Laura Samani; “Futura” di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher; “C’è un soffio di vita soltanto” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini; “Il legionario” di Hleb Papou. (Com)