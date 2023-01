Regno Unito: "Bloomberg", ridurre dipendenza da chip di Taiwan in caso di invasione cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito deve ridurre la sua dipendenza dai microchip di produzione taiwanese a causa delle ingerenze cinesi e del rischio di una possibile aggressione militare di Pechino contro l'isola. È quanto si legge in un documento a uso interno del governo britannico visionato da “Bloomberg”. In questo documento si sottolinea che un'aggressione cinese dell'isola comprometterebbe la fornitura di chip, considerati "vitali" per l'industria automobilistica ed elettronica britanniche. Nel documento si legge che la fornitura di chip è una questione di grande importanza geopolitica ed economica e che il Regno Unito dovrebbe diversificare le forniture attingendo da altre fonti di microchip provenienti da nazioni amiche e sicure, oltre che investire miliardi di sterline in più in attività di ricerca e sviluppo. Sino al 90 per cento dei chip ad alte prestazioni nel mondo sono prodotti a Taiwan, in particolare dall'azienda locale Tsmc che occupa una posizione preminente nel mercato. Data questa situazione, la stessa Cina ha deciso di investire in diverse industrie di semiconduttori di altri Paesi. Ne è un esempio Nexperia, società olandese ma finanziata da capitali cinesi, cui il governo britannico lo scorso anno ha imposto la cessione dell’86 per cento dell'investimento effettuato nella società Newport Wafer Fab – un impianto situato in Galles – per questioni di sicurezza nazionale. (segue) (Rel)