Regno Unito: "Bloomberg", ridurre dipendenza da chip di Taiwan in caso di invasione cinese (2)

- La sostituzione dei componenti prodotti da Taiwan, tuttavia, è un’operazione complessa a causa della mancanza di alternative. Stati Uniti e Unione europea hanno avviato dei piani di investimento da miliardi di dollari per creare dei comparti industriali competitivi sul mercato della produzione di microchip. Washington, attraverso lo Us Chips Act, ha presentato un piano di investimenti di 53 miliardi di dollari, mentre Bruxelles aspira a produrre il 20 per cento dei chip a livello globale grazie a un fondo di 43 miliardi di euro. Il Regno Unito, al contrario, non ha ancora adottato una chiara tabella di marcia sul tema dei semiconduttori. (Rel)