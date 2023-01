Giustizia: Delmastro su intercettazioni, basta abusi, sanzioni anche ai giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stretta alle intercettazioni “non c’è ancora un progetto di legge in cantiere, parliamo di misure allo studio dell’esecutivo. L’intenzione, in ogni caso, non è quella di togliere ai pubblici ministeri uno strumento fondamentale per le indagini come le intercettazioni. Piuttosto, c’è la necessità di rimettere mano a una riforma, quella entrata in vigore nel 2020, che evidentemente non ha funzionato, visto che anche oggi leggiamo sui giornali conversazioni private che nulla hanno a che fare coi reati contestati agli indagati”. Lo ha detto Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Occorre capire da dove nascono queste fughe di notizie, che nulla hanno a che fare col merito delle inchieste. Anche attraverso l’Ispettorato generale del ministero, per verificare che non escano dalle procure. Il punto è delicato, ci confronteremo presto col ministro Nordio che da ex pm conosce bene questi temi. Ai quali, lo ribadisco, intendiamo mettere mano con equilibrio, perché toccano da vicino il diritto di cronaca che nessuno intende limitare”, ha ribadito il sottosegretario. (segue) (Rin)