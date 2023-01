Giustizia: Delmastro su intercettazioni, basta abusi, sanzioni anche ai giornali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai controlli, “ritengo che la pubblicazione di stralci di intercettazioni non pertinenti dovrebbe diventare un illecito civile. Chi si rende responsabile di quella pubblicazione, dovrebbe esserne considerato il responsabile”, ha aggiunto Delmastro. “Personalmente sarei favorevole all’introduzione di sanzioni, nel momento in cui si dimostra la responsabilità della diffusione della conversazione privata. La materia va studiata con attenzione: vogliamo agire con la massima prudenza. E le sanzioni non sono l’unico strumento”, ha spiegato. (Rin)