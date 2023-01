Usa: assistente segretaria Sison in Algeria e Marocco da oggi al 26 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per le organizzazioni internazionali, Michele Sison, sarà in visita in Algeria e in Marocco da oggi al 26 gennaio, per discutere una serie di temi strategici nel quadro delle Nazioni Unite e il processo per l’adesione dei due Paesi al Consiglio Onu per i diritti umani. In programma, riferisce una nota del dipartimento di Stato, ci sono colloqui con funzionari di governo, rappresentanti delle Nazioni Unite e della società civile. (Was)