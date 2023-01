Business news: Russia, nel 2022 produzione petrolio cresciuta del 2 per cento, export del 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la produzione di petrolio in Russia è cresciuta del due per cento, mentre le esportazioni sono cresciute del sette per cento. Lo ha reso noto il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, secondo cui nell'anno precedente "l'industria petrolifera della Russia ha raggiunto un risultato positivo, nonostante le azioni dei Paesi ostili e le sanzioni". "La produzione di petrolio dello scorso anno è stata pari a 535 milioni di tonnellate, 10 milioni di tonnellate in più rispetto al 2021", ha riferito Novak in una riunione governativa. (Rum)