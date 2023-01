Business news: Rheinmetall, posata prima pietra di fabbrica munizioni in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato la posa della prima pietra della sua fabbrica di munizioni da 30 millimetri a Varpalota, in Ungheria. L'impianto permetterà di creare 200 posti di lavoro e, dal 2024, vi verranno prodotti i proiettili per il mezzo corazzato da combattimento per fanteria Lynx, sviluppato dalla stessa Rheinmetall. Nel 2020, l'azienda ha ricevuto una commesa del valore di due miliardi di euro dall'Ungheria per questo veicolo. La fabbrica di Varpalota verrà gestita da un consorzio di cui sono parte il conglomerato e lo Stato ungherese. L'importo dell'investimento non è stato reso noto da Rheinmetall. Nello stabilimento in Ungheria, la società prevede di produrre anche proiettili da 120 millimetri per il carro armato Leopard 2 e da 155 millimetri per l'obice semovente Pzh 2000. Parte della produzione sarà venduta all'esercito ungherese e un'altra verrà esportata. La piena capacità produttiva dovrebbe essere raggiunta a Varpalota nel 2025. Presso l'impianto, Rheinmetall prevede, infine, di svolgere attività di sviluppo. (Geb)