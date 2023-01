Business news: Romania, consumo elettricità sceso del 6,8 per cento in primi 11 mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo finale di energia elettrica in Romania è stato di 47,38 miliardi di chilowattora nei primi 11 mesi del 2022, il 6,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. I dati ufficiali rivelano che l'illuminazione pubblica è diminuita del 4,1 per cento e i consumi della popolazione sono diminuiti del 9,3 per cento. L'esportazione di elettricità è stata di 6,54 miliardi di chilowattora, in aumento di 1,19 miliardi anno su anno. La produzione da centrali termoelettriche si è attestata a 19,58 miliardi di chilowattora (-2,3 per cento). Allo stesso tempo, la produzione da centrali idroelettriche è stata di 12,87 miliardi di chilowattora, con una diminuzione di 3,17 miliardi su base annua (-19,8 per cento). Quella da centrali nucleari è stata di 10,06 miliardi di chilowattora, in calo di 187,5 milioni (-1,8 per cento). La produzione da impianti eolici, dal 1 gennaio al 30 novembre 2022, è stata di 6,40 miliardi di chilowattora, in aumento di 700,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e l'energia solare prodotta da impianti fotovoltaici ha raggiunto 1,72 miliardi di chilowattora, ossia 59,8 milioni in più. (Rob)