Business news: Grecia emette con successo 3,5 miliardi di euro di obbligazioni

- Nella sola giornata di ieri, l'Agenzia greca per la gestione del debito pubblico (Pdma) è riuscita a coprire il 50 per cento del programma di prestiti per il 2023 con la sua emissione di obbligazioni del nuovo anno. Lo ha reso noto il quotidiano “I Kathimerini”. Grazie all'emissione di nuovi titoli di Stato decennali, la Grecia ha infatti raccolto 3,5 miliardi di euro, osservando una delle domande più alte mai registrate da parte degli investitori, 230 tra quelli nazionali e internazionali. Delle obbligazioni emesse, il 22 per cento è stato comprato da banche greche e il 78 per cento da investitori internazionali. Il tasso di interesse sul nuovo titolo a dieci anni è stato fissato al 4,279 per cento. Tuttavia, grazie alla strategia di gestione attiva dei portafogli che la Pdma ha attuato negli ultimi anni, il costo reale per lo Stato derivante dalla nuova emissione sarà ben al di sotto del 3 per cento. (Gra)