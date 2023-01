Business news: Grecia, Commissione Ue eroga 3,6 miliardi della seconda tranche Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha erogato la seconda tranche del Pnrr della Grecia. Il pagamento di 3,6 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro in sovvenzioni e 1,8 miliardi di euro in prestiti) è stato reso possibile dal raggiungimento, da parte della Grecia, delle 28 tappe e degli obiettivi legati alla seconda tranche. Gli obiettivi riguardano le riforme e gli investimenti volti a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, in modo da rendere il mercato dell'energia elettrica adatto a una quota elevata di energie green, la riorganizzazione del settore ferroviario per sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna e l'apertura del mercato del trasporto pubblico con autobus, per migliorare i servizi e promuovere una flotta più ecologica. Inoltre, tre delle tappe e degli obiettivi riguardano la parte di prestito dello strumento. In particolare, con la firma di contratti di prestito per un valore di almeno 586,4 milioni di euro tra istituzioni finanziarie e investitori, la Grecia ha raggiunto in anticipo uno degli obiettivi dello strumento di prestito. Il piano complessivo di ripresa e resilienza della Grecia sarà finanziato con 17,4 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro sotto forma di prestiti. (Beb)