- La statunitense Ge Renewable Energy è stata scelta dalla compagnia petrolifera spagnola Repsol per fornire 22 turbine a sei parchi eolici in Aragona, con una capacità complessiva di 133 megawatt che saranno in grado di fornire energia a più di 100 mila abitazioni. Ge Renewable Energy è uno dei produttori leader nel mercato spagnolo, con oltre 4,6 gigawatt di capacità installata. (Spm)