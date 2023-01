Busines news: Polonia, salario medio in medie e grandi imprese a 1.550 euro a dicembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2022 il salario medio nelle medie e grandi imprese in Polonia ha raggiunto 7.329,96 zloty (circa 1.550 euro). Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). E’ la prima volta in cui la media supera il tetto dei 7 mila zloty. Rispetto allo stesso mese del 2021, le retribuzioni medie sono cresciute del 10,3 per cento, un aumento significativo ma pur sempre inferiore alle previsioni – ci si aspettava il 12,5 per cento – e soprattutto a quello dell’inflazione, che a dicembre 2022 era al 17,5 per cento. Il dato pubblicato è calcolato a partire da una platea di oltre 6,5 milioni di lavoratori e non rappresenta la media di tutti i salari del Paese. (Vap)