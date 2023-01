Busines news: Svezia, Ericsson alza i dividendi nonostante calo utili nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda svedese Ericsson ha alzato i dividendi, riportando tuttavia un forte calo degli utili per il quarto trimestre del 2022. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Ericsson, Borje Ekholm, evidenziando come ci siano ancora incertezze a breve termine. "Siamo ancora nelle prime fasi dell'espansione globale del 5G e dell'ampia digitalizzazione delle aziende", ha spiegato Ekholm, ripreso dall'emittente "Svt". Ericsson ha riportato un utile operativo di 7,9 miliardi per il quarto trimestre del 2022. Questo può essere confrontato con l'utile di 11,9 miliardi durante il corrispondente periodo dell'anno precedente. Il fatturato è aumentato del 21 per cento a 86 miliardi di corone svedesi (7,7 miliardi di euro) rispetto ai 71,3 miliardi di corone (6,3 miliardi di euro) dell'anno precedente. (Sts)