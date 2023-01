Busines news: Portogallo, Greenvolt riceve 200 milioni obbligazioni senior da fondo Kkr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica portoghese Greenvolt ha annunciato che riceverà 200 milioni di euro dal fondo di investimento statunitense Kkr sotto forma di obbligazioni senior non garantite che potranno essere convertite in azioni ordinarie entro tre anni. In una dichiarazione inviata oggi alla Commissione nazionale del mercato dei valori portoghese (Cnmv), l'azienda spiega che queste obbligazioni avranno un tasso di interesse del 4,75 per cento e scadranno nel febbraio 2030. La conversione in azioni ordinarie dipenderà dall'approvazione delle necessarie delibere dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti prevista per il prossimo maggio, anche se Greenvolt ha dichiarato che i principali azionisti, che detengono la maggioranza del capitale sociale, si sono già impegnati per questa operazione. La società ha sottolineato che la partnership le consentirà di "sfruttare la portata e l'esperienza globale di Kkr per migliorare ulteriormente la crescita ed esplorare nuove opportunità di business nell'ambito dell'attuale quadro strategico". (Spm)