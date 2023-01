Busines news: Regno Unito, vendite al dettaglio diminuite dell'uno per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le vendite al dettaglio del Regno Unito sono diminuite dell'uno per cento a dicembre, ben al di sotto dell'aumento dello 0,5 per cento previsto. Lo rivelano i dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche britannico (Ons). Questo calo, secondo il quotidiano "Financial Times", è dovuto all'aumento dell'inflazione durante il periodo dello shopping natalizio. Si tratta del secondo calo mensile dei volumi delle vendite al dettaglio, dopo un calo dello 0,5 per cento a novembre, quando il Black Friday non è riuscito a produrre un aumento significativo delle vendite. (Rel)