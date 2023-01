© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex membro dei Navy Seal, le forze speciali della Marina statunitense, è stato ucciso in Ucraina mercoledì 18 gennaio. Lo ha confermato oggi all’emittente “Nbc News” un funzionario della Marina rimasto anonimo. L’uomo, Daniel Swift, è stato identificato dalle autorità militari Usa come disertore nel marzo del 2019, anche se la Marina ha affermato che non era a conoscenza della sua presenza in Ucraina. (Was)