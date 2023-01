Nuova Zelanda: il ministro dell’Istruzione Chris Hipkins verso l’incarico di primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione neozelandese, Chris Hipkins, sostituirà Jacinda Ardern all’incarico di primo ministro, dopo le dimissioni annunciate dalla premier nei giorni scorsi. In una nota, il Partito laburista neozelandese ha fatto sapere che quella di Hipkins è stata l’unica candidatura presentata per la nomina di un nuovo leader, in vista delle elezioni politiche che si terranno nel Paese il 14 ottobre di quest’anno. “Il caucus del Partito si riunirà domenica per confermare Chris Hipkins all’incarico di leader”, si legge nel documento. (Was)